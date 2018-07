Las aeronaves espaciales de Tom Cruise aterrizan en la cartelera

Tom Cruise, un restaurador espacial en 'Oblivion'

Tom Cruise se mete en la piel de un restaurador de aeronaves espaciales en 'Oblivion', el segundo largometraje del director Joseph Kosinski tras 'TRON: Legacy', en el que comparte reparto junto a Morgan Freeman, Olga Kurylenko y Melissa Leo, que aparecen en esta película ambientada en la Tierra dentro de 70 años.

En concreto, esta aventura de ficción científica se centra en la vida de Jack Harper, uno de los últimos profesionales de un planeta devastado después de una guerra atómica contra hordas alienígenas, que optaron por destrozar la luna para generar un cataclismo y sembrar el caos.

'Alacrán enamorado', con apellido Bardem

Javier Bardem vuelve al cine español de la mano del director madrileño Santiago Zannou y 'Alacrán enamorado' para dar vida a un fascista de nombre Solís, protagonista de la novela homónima que su hermano Carlos, que también forma parte del reparto, escribió en 2007, y que ahora llega convertida en película.

Álex González y Miguel Ángel Silvestre comparten protagonismo en este filme encarnando a dos de los miembros del grupo de violentos neonazis liderados por Bardem, entre los que habrá evoluciones personales después de un nuevo amor.

Al Pacino y Christopher Walken son 'Tipos legales'

Dirigida por Fisher Stevens, 'Tipos legales', está protagonizada por Al Pacino, Christopher Walken y Alan Arking, quienes dan vida a una historia que gira en torno a dos viejos criminales, uno de los cuales ha sido contratado para matar al otro.

Sin embargo, en esta comedia de acción estadounidense, ambos decidirán disfrutar de una última noche de locura, momentos en los que aprovechan para reflexionar sobre sus vidas en plena huida policial tras un robo de coches.

'LOL', Miley Cyrus y Demi Moore como hija y madre

'LOL', una comedia romántica adolescente dirigida por la francesa Lisa Azuelos, está protagonizada por Miley Cyrus y Demi Moore como una hija y una madre que vivirán juntas sus respectivas rupturas con sus parejas.

Ashley Greene, de la saga "Crepúsculo", comparte escena en esta película centrada en la relación que ambas mantendrán en su búsqueda de un nuevo amor, ya sea adolescente, o en plena madurez, y tratar así de continuar con sus vidas.

Terrence Malick busca el amor en 'To the wonder'

Terrence Malick ('El árbol de la vida') busca el amor en su nuevo filme, 'To the wonder', una historia encabezada por Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams, y con un pequeño papel de Javier Bardem.

El realizador, que ya ganó la Palma de Oro el año pasado por 'El árbol de la vida' ('The thin red line') en el Festival de Cannes, escribe la vida de Neil y Marina y su enamoramiento en la isla francesa de St Michel, donde ambos compartirán nuevas sensaciones tras su primera crisis como pareja.

'October baby', un viaje al pasado

Cuando Hannah (interpretada por Rachel Hendrix) se entera de que fue adoptada comienza un viaje al pasado en 'October baby', un filme dirigido por Andrew y Jon Erwin, y que aborda entre otros temas, el aborto.

Jason Burkey, John Schneider y Jennifer Price participan en este drama estadounidense en el que su protagonista emprenderá un paseo a sus orígenes para tratar de encontrar a su verdadera madre, a la que nunca llegó a conocer.

