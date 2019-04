Siempre hay sitio para el amor...¡incluso en el porno!

La opera prima de Oriol Capel es una comedia coral, que cuenta la historia de un director de cine porno venido a venos que tiene un sueño, revivir sus años dorados y que la Guerra Civil tenga, por fin, una película X: 'El Alzamiento Nacional'. Lo que nunca se imaginó es que en este entorno tan poco propicio para el amor, rodeado de sexo y de personajes esperpénticos, se desarrollarán 3 historias cargadas de romanticismo.

Lourdes (Ana Polvorosa) y Lino (Julián López). Lourdes, es una aspirante a actriz que desde pequeña ha soñado con dedicarse a la interpretación. Como acceder a ese mundo es muy complicado, decide aprovechar su mezcla de inocencía y rebeldía para debutar en el porno. Durante el rodaje conoce a Lino, sobrino de Pepe, torpe, freak y deseoso de convertirse en director de cine. La conexión entre ellos no tarda en surgir, se enamoran y esto les hace replantearse si ese 'mundillo' es lo mejor para su incipiente relación.

Saray de la Isla (Kira Miró) y Fermín Macho (Paco León). Son una pareja de ex actores porno. Decidieron abandonar ese mundo para vivir su amor, y llevan unos cuantos años regentando una pollería. Cuando Pepe Pons (Mariano Peña) les ofrece la oportunidad de volver al negocio, Saray acepta sin dudarlo, pero Fermín se niega tajantemente, es muy feliz en su faceta de empresario. Al final no tiene más remedio que seguir a su mujer y tragarse sus celos. Esta claro que no es muy agradable ver a tu mujer 'liarse' con otro.

María (Adriana Ozores) y Pepe Fons (Mariano Peña). Forman un matrimonio explosivo. El es un ex director de cine porno y ella fue su musa. Cuando Pepe le comenta su intención de volver al negocio, a ella le parece muy mala idea ya que tuvo que pagar un precio muy alto por haber salido en pantalla practicando sexo con infinidad de hombres. Pepe no hace caso a los consejos de su mujer y decide aventurarse en la que él cree será su gran 'obra maestra'.