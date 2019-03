Un día en una sesión de doblaje con Kira Miró y Paco León

Un legendario director de cine erótico en horas bajas intenta rodar su última obra maestra: una película porno sobre la guerra civil...Pero llevar a cabo este peculiar proyecto será tarea ardua. Primero por el dinero...Y segundo, porque cuando hay amor en un rodaje, y más de este tipo, todo se complica.

"La película juega con ese contraste -nos explica Paco León- con demostrar que la gente en este oficio puede enamorarse, porque es un oficio como otro cualquiera". "El porno no es tan sórdido como se cree -apunta Kira Miró- y eso demuestra esta película".

Producida por Antena 3 films, nos hemos colado en una sesión de doblaje de "No lo llames amor, llámalo X"...Un doblaje necesario porque a veces no es lo mismo decir...que decir..y porque siempre hay aristas sonoras que pulir. "A veces es una frase, una sonido, un suspiro", añade el actor Julián López. Interesados, será el 6 de mayo cuando llegue a nuestras pantallas este cóctel de humor sexo y una particular revisión histórica.