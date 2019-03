García Berlanga hizo doblete en los Goya

El año de 1993 fue muy especial para Luis García Berlanga. Tras varias nominaciones en su filmografía, la Academia por fin reconocía el talento de este cineasta. Su película 'Todos a la cárcel' obró el milagro.

Nominada a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión original, la noche del cine español se rindió ante Berlanga. El director hizo doblete en las dos categorías reina, mientras que el Goya a Mejor Guión se le escapaba para ir a parar a manos de Mario Camus por sus 'Sombras de una Batalla'.

Años más tarde, en 1999, el valenciano se llevaba otra alegría gracias a 'Paris-Tombuctú'. Juan Diego ganó el Goya a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto. El actor no dudó en otorgar los honores al director del proyecto, García Berlanga.

No obstante y pese a ser cofundador de la Academia de Cine de España y miembro honorífico de ésta, siempre se mostró crítico con el carácter tendencioso de la organización. "Cuando la fundamos pusimos dos condiciones: que no fuera reivindicativa y que la gente fuera a los Goyas de esmoquin. No nos han hecho caso en ninguno de los dos casos", llegó a confesar el cineasta.