Los 'Men in Black' destronan a 'Los Vengadores'

La tercera entrega de la saga 'Men in Black' ha expulsado a 'Los vengadores' de lo alto de las listas de películas de la taquilla el domingo. De nuevo protagonizada por Will Smith, 'Men In Black 3' recaudó 55 millones de dólares (unos 43 millones y medio de euros) en los cines de Estados Unidos y Canadá desde el viernes hasta el domingo, según estimaciones de un estudio.

La película también encabezó la taquilla de 104 países en todo el mundo, y se espera que logre un total de 202 millones de dólares durante el fin de semana de cuatro días, según el distribuidor Sony Pictures.

'Men In Black 3' supone el regreso de los hombres de negro a los cines tras diez años y sus cifras son las del mejor estreno logrado por la franquicia desde que arrancara en 1997.

En esta entrega, Smith vuelve a interpretar su papel de "Agente J", un agente secreto que mantiene el orden entre los extraterrestres disfrazados de humanos que viven en el planeta Tierra. Tommy Lee Jones vuelve a dar vida a su compañero a su compañero, el "Agente K". La nueva entrega muestra a J retrocediendo en el tiempo hasta la década de los 60 para salvar una versión más joven de K, interpretado por Josh Brolin.

'Los Vengadores': Fin a tres semanas del reinado

MIB 3 desplazaron a los superhéroes del equipo de 'Los vengadores' al segundo puesto después de tres semanas en el número uno. En total, la superproducción multimillonaria de Marvel recaudó 37 millones de dólares en los cines de América del Norte desde el viernes hasta el domingo.

La reunión de superhéroes dirigida por Joss Whedon se convirtió en la película más rápida en cruzar el umbral de los 500 millones de dólares en 23 días rompiendo el record de 32 días registrado por 'Avatar' en 2009, la película más taquillera de todos los tiempos.

En tercer lugar aparece 'Battleship', la película de acción inspirada en el juego Hundir la Flota acumuló 10,7 millones de dólares durante su segundo fin de semana en los cines. La parodia de Sacha Baron Cohen en 'El dictador' llegó al cuarto puesto con 9,6 millones de dólares hasta el domingo, mientras la película de terror de bajo-presupuesto 'Atrapados en Chernobyl' ascendió hasta el quinto puesto con 8 millones de euros.