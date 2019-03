¿Cómo se puede divertir tu perro cuando no estás en casa? Lo descubrimos con 'Mascotas'

Solo falta un día para que llegue a los cines 'Mascotas', la esperada película de los creadores de los adorables 'Minions' y 'Gru: Mi Villano Favorito' (Chris Renaud y Yarrow Cheney). Con motivo del estreno, acudimos el pasado martes a un evento muy especial para conocer algunos detalles de nuestros amigos perrunos.

La experta canina Sumara Marletta impartió una charla en el local El Perro y la Galleta donde tanto pequeños como mayores pudieron preguntarle sus dudas y jugar con su perrita Lisa. La adiestradora dio algunos consejos como "darle un paseo enriquecedor al perro" y "no hacer de nuestra ausencia un problema, que sepan divertirse cuando no estamos en casa" y también comentó algunos juguetes para que jugaran cuando no estamos con ellos.

'Mascotas' se estrena este 5 de agosto y su secuela ya está confirmada para 2018. La comedia cuenta las aventuras de nuestras mascotas cuando cerramos la puerta de casa para afrontar nuestra rutina diaria.