Mario Casas y Jorge Drexler, dos estilos diferentes en el Festival de Málaga

Por un guiño suyo, son capaces de pasar del llanto al pellizco en pocos segundos...y una foto a su lado produce efusivas celebraciones: Mario Casas ha vuelto a movilizar a decenas de adolescentes en su paso por el festival de cine de Málaga.

Allí ha presentado un avance de 'Tengo ganas de tí', un trabajo más maduro -asegura- que su predecesora 'Tres metros sobre el cielo', aunque al propio Casas le cueste hacer examen: "No me gusta verme, ni en el cine ni en las series -explica el actor- luego por la noche me rallo".

Los protagonistas H y Babi se reencuentran, aunque habrá también terceras personas. "Son gente que ha superado el primer amor" comenta la actriz Clara Lago que se incorpora a la historia.

Pero hay más protagonistas en este festival de cine de Málaga. Él tiene un Óscar y un Goya como compositor, pero hoy con la película 'La suerte en sus manos', el cantante Jorge Drexler ha dado en Málaga sus primeras entrevistas como actor: "Tenía un pavor increíble a los pases", comenta Drexler.

También en la sección oficial, por primera vez una película animada 'O apostolo', y expectación trae el primer vistazo a 'Futbolín'. Este proyecto animado de Antena 3dirigido por Juan José Campanella ha iniciado en Málaga su pretemporada.