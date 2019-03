Segunda jornada de la segunda 'Madrid Premiere Week' y cambiamos alfombra roja por mesa redonda. Representantes de todas las ramas del sector, desde directores hasta distribuidores, debaten con jóvenes alumnos sobre 'Presente y futuro del cine español' en la Escuela de Cine y Televisión de Madrid.

El "presente y futuro" se acaba reconduciendo (muy rápido) hacia un debate que ya lleva varios años revolviendo el cine: la entrada en el juego de Internet.

"Internet no es un sustituto, es una forma más de distribución". Los defensores de este lema en la mesa son Jesús Moreno, director general de Nubeox, y José Antonio de Luna, socio fundador de Filmin. Ambas son plataformas de cine online que ya funcionan a pleno rendimiento en España.

"Internet ha llegado para flexibilizar el modelo", dice Moreno. "Películas que no encuentran distribución o es que no tienen salida en salas. Es lo que hace la industria más flexible".

Para De Luna, "Internet es la evolución del soporte físico", aunque su colega no está del todo de acuerdo. "Hace tiempo que las películas que no encontraban ninguna salida en salas se iban directamente a DVD. Ahora parece que el equivalente es estrenar en internet y eso no es así, es solo otra forma de distribución complementaria. Hace falta dignificar lo online".

Aunque los videoclubs en España lleguen al nivel de esplotacción de otras plataformas internacionales como Netflix en EEUU habría que superar ese 90% de piratería que hay en España. "El problema no es que la gente robe las películas de internet" dice Paco Plaza, padre de la saga de terror 'Rec'. "Lo peor es el daño que se hace al valor de la película".

Lo de hablar de internet se alarga, lo que hace removerse en su asiento a Enrique Urbizu. Triunfador de los Goya con 'No habrá paz para los malvados', ya había manifestado en alguna otra ocasión que el papel de Internet a él no le acaba de encajar en la industria del cine. "Hay formas de distribución que no hacen justicia a la película”, dice. “Las cintas están hechas para ser vistas en salas".

En cuanto a al alto índice de piratería que hay en nuestro país, Urbizu, ya no se sorprende. "Esto es como un cocido popular en la plaza del pueblo. Como es gratis, la gente pide dos platos”. Para él el problema viene de (bastante) lejos. "No somos un país que apueste por la cultura, pero eso ya lo sabían los grandes escritores en el siglo de Oro…"

Paco Plaza está en el mismo bando del director de la Caja 507. "Ver una película para mi es un acto religioso. Me acuerdo cuando me cogía un autobús hasta San Sebastián porque era el único sitio en el que podía ver una película".

¿Y si no todas las películas costasen lo mismo?

Más futuro del cine español. ¿Y si se flexibilizasen las tarifas y no todas las películas costasen lo mismo, un tema que también ha estado sobre la mesa en anteriores ocasiones, pero que al final, siempre se le acaba haciendo bola a la industria del cine.

"Tendría que haber un comité que decidiese cuánto vale cada película”, dice Paco Plaza. “¿Por qué iba a costar más ‘El Caballero Oscuro’ que ‘Cisne Negro'?

Enrique Urbizu también tira de la última película de Christopher Nolan para hacer mofa con el asunto. "Si estuviese en esa coyuntura querría que mi película costase más que 'El Caballero Oscuro'. La gente se quedaría alucinada, creerían que es mejor porque cuesta más".

Carnés de socio, horarios con precios reducidos, libertad de mercado a la hora de fijar los precios, Enrique Costa, productor de Avalon, recuerda que hay un abanico enorme de posibilidades en cuanto a los precios de las entradas.

¿De dónde saco la pasta?

No solo las formas de distribución están cambiando. ¿Qué pasa con la financiación? Los alumnos de la ECAM también estaban preocupados por esa gran incógnita. ¿De dónde iban a sacar el dinero para hacer sus películas?

Ramón Salazar, guionista de las revienta taquillas 'Tengo Ganas de Ti' y 'Tres metros sobre el cielo', contó su caso: "Gracias a toda la saga de Moccia he ganado dinero como para hacer mi propia película. Eso sí, he tardado en rodarla el mismo tiempo en el que se han estrenado estas dos películas".

Koldo Zuazú, productor de 'Zipi y Zape y el Club de la canica', película que cuenta con el apoyo de Antena 3 Films, habló del papel de las televisiones en el cine: “Las televisiones son fundamentales para hacer que la película caiga bien tanto a la gente como a los posibles inversores".

Por parte de Urbizu, el más guerrero de la mesa, llegó el toque de atención a industria, Cultura y Hacienda. “El cine es algo estratégico para nuestro país. Nosotros no tenemos una gran industria, ni vamos a construir 'microchips'. Somos un país de ideas, de talento. Hace falta más voluntad política para apoyar el cine.

[[DEST:"Habría que haber puesto a Gwyneth Paltrow a hablar español…"]]

Nuevas formas de distribución: Agudizar el ingenio

En la mesa también se habló de nuevas formas de promocionar el cine, y de darle un valor añadido a las películas. “En épocas de crisis hay que agudizar el ingenio, no estancarse en lo que se ha hecho siempre porque no funciona igual para todos los casos” dice Enrique Costa.

Es el caso del 'Cine Oculto', una iniciativa que acaba de aterrizar en España de la mano de Avalon y que consiste básicamente, en que la gente compre una entrada sin saber qué película se va a proyectar. "Se creó un ambiente, se dieron pistas, se generó un misterio… De 400 butacas, el 80% pagaron los 7,50 euros de la entrada" cuenta el representante de Avalon.

También se comentó el gran éxito que obtuvo, no solo de promoción si no también de recaudación, de la proyección en fábricas abandonadas de ‘Prometheus’.

'Lo Imposible' es igual de española que el Real Madrid

Visto el fenómeno de 'Lo imposible', surgen varias preguntas. ¿Es el idioma el problema? Sin ir más lejos, Nacho Vigalondo acaba de comenzar el rodaje de 'Open Windows', cinta en inglés y protagonizada por Elijah Wood y Sasha Grey.

"El idioma de la película te la dicta la propia película" dice Urbizu. "Da igual si es en inglés o en español, pero hay que ser coherentes, ¿Manolete hablando en inglés? ¿Sherlock Holmes hablando en español…?

Se habla de la internalización del cine español, de la introducción de actores extranjeros en las películas…y también de acabar con el clásico tópico de los que dicen “a mi es que el cine español…”. Por ejemplo, ¿es cine español 'Lo Imposible'?

Entonces es cuando Enrique Urbizu empuña las armas. "¿Y el Real Madrid? ¿Es español el Real Madrid? Porque de eso nadie se queja. Habría que haber puesto a Gwyneth Paltrow a hablar español…” Saquen ahora sus propias conclusiones.