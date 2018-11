Ganadores de las veinte entradas dobles de 'Maktub'

ESTOS SON LOS GANADORES Y SUS HISTORIAS: ¿Alguien te ha cambiado la vida?

#2 ARRIEROVA: Claro, mi marido me cambia la vida cuándo se pone a cocinar algo en casa y pone la cocina todo patas arriba, me da miedo cuándo se pone en plan cocinilla porque sé que ese día va a ser completamente distinto a cualquier otro día.



#7 daniana1305: Un desmayo y el nacimiento de mi hija la pequeña cambió mi vida profesional y familiar, me sirvió para anteponer mi familia al trabajo.

#4 EliasBerta9697: A mi me ha cambiado la vida este tipo de películas y si no me dais las entradas, no me desanimaré seguiré probando veces porque algún día tocará! Como dice mi ídolo Justin Bieber: NEVER SAY NEVER ! (NUNCA DIGAS NUNCA)

#3 sarandis: yo soy hija unica , era super vergonzosa y no me atrevia a salir sola a la calle (con 12 años) pero llegó a mi vida un cachorrín de labrador, que claro prometí sacarlo de paseo, gracias a él pude salir sola, bueno acompañada x el jajaja, lo tuvimos q dar por q se hizo muy grande, un gran amigo

#12 mondif13: Desde mi separación, soy más libre, me comprometí con la parte que había delegado en mi pareja, que resulto que también la llevaba sin ser consciente .

#11 AIMDG: Acabar la carrera a las 23 años ha cambiado mi vida. He pasado de estas ocupada todos los días de la semana, sentirme realizada, madrugar, divertirme, ser universitaria, poder agobiarme, trabajar estudiando para "labrarme" mi futuro......a ser como una sabana más en mi cama de la casa de mis padres.

#9 cariaslo: Mi vida cambio el día que murió mi padre. A raíz de su falta tuvimos que trabajar desde bien jóvenes y mirar la peseta. Creo que a larga ha servido para ser personas mas maduras y mas realistas.

#8 afsbayd: Sí un amigo que se acordó de mi para un trabajo y gracias a ese trabajo comencé mi carrera profesional.



#17 carfc: Creo que nadie me ha cambiado la vida en estos momentos,pero muchas personas si han cambiado parte de mi, me han cambiado todas esas personas que han pasado por mi vida, me han dejado algo de ellos, muchos han seguido aportándome más cosas y otros me han aportado y se han marchado.

#15 Mariiaaa! Todo el que pasa por tu vida día a día tiene el poder de cambiartela, desde un niño al hacerte reir hasta un la despedida del amigo más fiel

#14 bsango: Cada persona optimista y alegre que entra nueva en mi vida me la cambia y aprendo a ser mas feliz. Mil besos para toda esa gente luchadora que pone una sonrisa.

#22 triztriz: Me ha cambiado la vida,el meterme hace unos meses en un piso,estoy pagando ese hasta que se construya y mi alquiler,vamos que he pasado de vivir bien a no poder vivir,adios viajes,cenas fuera de casa,cines,teatros etc... Todo esto tiene la culpa FCC que me tiee hasta el cuello!

#21 Montse12: !A mi me canvio la vida cuando tenia 7 años me tuvieron que operar! I perdi un 65% de audicion del oido derecho. I desde los 7 años me canvio la vida! :)

#20 ila.ila: Me la cambió uno de mis jefes... Al principio no nos llevábamos muy bien, y en la vida pensé q apostaría tanto por mi... Movió todo lo habido y por haber para la tasación de mi casa y la concesión de la hipoteca. Hizo mi sueño realidad después de estar más de 8 años ahorrando... y de ser yo tan ruin conmigo mísma de no comprarme ni un simple twister, helado q cuesta 1 euro, por destinarlo a la libreta vivienda-. Daniel, que es asi como se llama mi héroe... Me cambió la vida y consiguió lo que nadie ha hecho por mmi HACER MI SUEÑOO REALIDAD. Gracais

#19 lmdominguez: Hace unos años en un momento bastante duro que pasé llegué a pensar incluso en quitarme la vida y un amigo, que no era de mi circulo mas cercano, hizo todo lo posible para quitarme esa idea de la cabeza. Con lo que hizo lo consiguó y me cambió la vida. Ahora es mi mejor amigo

#18 MelodyNyanko: Cuando tenía 6 años y ningún amigo, aquella personita de mi edad que decidió acercarse a mí por primera vez, y se convirtió en mi mejor amiga.

#26 Ninton21: Una persona que ha formado parte de mi vida y la ha cambiado , es una persona unica .. una persona que me dio muchas fuerzas para conseguir mi objetivo .. y es BLANCA PORTILLO una actriz ... que pude conocer en no ese momento y que estamos en contacto Espero conseguir una entrada Gracias por la oportunidad

#25 antena3_fan: La persona que me cambió la vida fue mi primer amor; una persona con la que descubrí el verdadero sentido de las palabras "amor", "cariño", "amistad",... no era tan sólo mi pareja sino también una amiga especial; una amiga con la que no tenía secretos y por la que estaría dispuesto a dar mi vida entera si fuera necesario. Me cambió la vida de tal manera que cuando la historia de amor se terminó, nada en el mundo tenía sentido sin ella y nadie más conseguía hacerme reír. Por fortuna, el tiempo todo lo borra (aunque la sigo queriendo en mi interior y siempre será una de las personas más especiales para mi)

#24 pinin63: Me ha cambiado la vida la persona con la que comparto mi vida en estos momentos, porque con las tres enfermedades que tiene, todas crónicas y alguna degenerativa, nunca ha dejado de sonreir y de superar todo lo que le ha pasado a ella y a todos los que tiene a su alrededor

#23 Jcabdi: me cambio la vida aquel profesor de Universidad que me suspendio, en primero quede traumatizado,pero al final consegui acabar la carrera