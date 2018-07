David Hasselhoff revoluciona la Gran Vía en el preestreno de 'Fuga de Cerebros 2'

Los chicos de 'Fuga de Cerebros 2' han sido los encargados de poner el broche final a la primera edición de la 'Madrid Premiere Week'. La Gran Vía madrileña se vistió de gala para recibir a sus protagonistas. David Hasselhoff tampoco se ha querido perder la fiesta de la que es su primera película en España.

El que fuera Mitch Buchannon se mostró radiante en el 'photocall' y no dudó en posar con todos sus compañeros de reparto. Adrián Lastra, Patricia Montero y Paula Prendes reconocían ante la cámara de antena3.com estar "muy nerviosos" y "con muchos ganas de ver la película". Hasselhoff, por su parte, derrochó simpatía a pesar de no hablar español e incluso se atrevió a cantar para nuestra cámara.

"El hecho de que no hablara español no supuso ningún problema para el rodaje. Llevaba intérprete todo el tiempo, pero además él puso todo de su parte. Es un hombre encantador y muy cariñoso", confesaba Patricia Montero. Alberto Amarilla y 'El Langui' recomendaron a todo el mundo ver la película porque "se van a tronchar de risa, y más con este reparto".

La plaza Callao estaba abarrotada de curiosos que aguardaban la llegada del reparto. Para hacerle más dulce la espera, antena3.com les regaló algunas entradas para la película. Por la alfombra roja pudimos ver y hablar con muchas 'celebrities' que no faltaron a la cita.

Santiago Segura llegaba al preestreno "muy contento" con su pase a la final en 'Tu cara me suena'. Su imitación de Eros Ramozzotti le valió el pase a una final "que debería ganar Angie por su esfuerzo". "Me parecía más a Mourinho que a Eros, pero pido a Antena 3 que me devuelva la peluca", bromeó el director de la saga 'Torrente'. Su compañera Angie, no dudó en pedir el voto para ganar y aseguró que "la final estará cargada de sorpresas y será muy emotiva".

Los chicos de 'El barco' también se acercaron hasta los cines Callao. Bernabe Fernández (Palomares) David Seijó y Javier Hernández mandaron un saludo a nuestros internautas y confesaron que "el inglés no lo llevan muy bien".

Pol 3.14, compositor de la BSO de la película, se mostró emocionado con el preestreno. En el videoclip de 'Jóvenes eternamente' también canta el actor Adrián Lastra. "Adrián ya ha cantado en musicales. Tiene un vozarrón", afirmó el cantante.

Lara Dibildos, Raúl Mérida (Los Protegidos) y una guapísima Alejandra Oliva (El secreto de Puente Viejo) repitieron en la alfombra roja. "Me gustó mucho 'Maktub'. La verdad es que estamos viendo peliculones en estos días", afirmó la actriz. Por su parte, Adrián Espósito quiso adelantarnos como será 'Toledo', la nueva serie que Antena 3 emitirá en enero. "Es una serie de intriga, de acción, de amor... no os la podéis perder", confesó el actor.

Por la alfombra roja también vimos a Ana Fernández, Fonsi Nieto, estrenando paternidad, y a Dani Martínez, con su gran sentido del humor. El presentador de 'Otra Movida' no dudó en hacer una de sus famosas imitaciones, gracias a la cuál supimos que el rey Don Juan Carlos se encuentra bien.

La presentadora Ainhoa Arbizu apostó en esta ocasión por el blanco. La maestra de ceremonias de la 'Madrid Premiere Week' quiso dar la enhorabuena a los organizadores "por el gran evento que han realizado". "Hemos tenido 'glamour' y muy buen cine".