CONCURSO CERRADO: Consigue una entrada doble para el preestreno de 'La reina de España' en Madrid Premiere Week

El jueves 24 de noviembre, para poner el colofón a Madrid Premiere Week, tendremos el preestreno de 'La reina de España', dirigida por Fernando Trueba y un reparto en el que destacan Penélope Cruz y Antonio Resines. Como no queremos que te lo pierdas, en Se Estrena sorteamos entradas dobles.

¿Qué veremos en 'La reina de España'?

España, años 50. Macarena Granada (Penélope Cruz), la gran estrella “americana” de origen español, retorna a su tierra para encarnar a Isabel la Católica. Al enterarse de la noticia, Blas Fontiveros (Antonio Resines), que no había vuelto a España desde que se fuera a dirigir "La niña de tus ojos" a la Alemania nazi 18 años atrás, decide regresar y reencontrarse con algunos de sus viejos amigos.

PREGUNTA

Si triunfaras en Hollywood, ¿cómo crees que sería tu vuelta a casa, aquí en España?

DETALLES DEL PREMIO

- La premiere de 'La reina de España' tendrá lugar en los cines Callao

- Será el jueves 24 de noviembre a las 21:30 horas

- Las entradas son personales e intransferibles

- Habrá 10 ganadores diferentes

- Cada ganador recibirá una entrada doble

*Tendrás que recoger la entrada en la puerta entre las 19:00 horas y 21:00 horas.

DINÁMICA DEL CONCURSO

- Síguenos en Twitter (@seestrena) y Facebook (Se Estrena) y envíanos la respuesta a la pregunta que te formulamos arriba a través de Twitter (condensa tu creatividad en 140 caracteres). Utiliza el hashtag #SeEstrenaLaReinadeEspaña, de lo contrario no podremos encontrar tu participación. Si no cumples cualquiera de los requisitos no podremos nombrarte ganador.

- Contactaremos con los ganadores a través de Twitter el miércoles 23, ¡permanece atento a los mensajes directos de tu cuenta!

DURACIÓN DEL CONCURSO

El concurso comienza el martes 22 de noviembre de 2016 y finalizará el miércoles 23 de noviembre de 2016. Ese mismo día nos pondremos en contacto con los ganadores.

BASES LEGALES

