CONCURSO CERRADO: Consigue tu entrada doble para el preestreno de 'Aliados' en Madrid Premiere Week

El martes 22 de noviembre, en la segunda jornada de Madrid Premiere Week, la alfombra roja se despliega para el preestreno de 'Aliados'. Como no podía ser de otra manera, en Se Estrena sorteamos entradas dobles para que no te lo pierdas.

¿Qué veremos en 'Aliados'?

Max Vatan (Brad Pitt) es un espía británico que, tras una peligrosa misión en el norte de África, se enamora de Marianne Beausejour (Marion Cotillard), una agente de la Resistencia francesa. La pareja comienza una relación amorosa, y pronto se casan y forman una familia. Pero, los problemas llegan a sus vidas cuando a Vatan le notifican que su mujer es en realidad una agente doble que trabaja para los nazis. Será entonces cuando comience una investigación para descubrir la verdad sobre su esposa.

PREGUNTA

Imagina que te encuentras en la situación de Brad Pitt, ¿cómo reaccionarías tras enterarte de que tu mujer es una espía? Imaginamos que quieres sobrevivir.

DETALLES DEL PREMIO

- La premiere de 'Aliados' tendrá lugar en los cines Callao

- Será el lunes 22 de noviembre a las 21:00 horas

- Las entradas son personales e intransferibles

- Habrá 25 ganadores diferentes

- Cada ganador recibirá una entrada doble

*Tendrás que recoger la entrada en la puerta entre las 19:00 horas y 20:30 horas.

DINÁMICA DEL CONCURSO

- Síguenos en Twitter (@seestrena) y Facebook (Se Estrena) y envíanos la respuesta a la pregunta que te formulamos arriba a través de Twitter (condensa tu creatividad en 140 caracteres). Utiliza el hashtag #SeEstrenaAliados, de lo contrario no podremos encontrar tu participación. Si no cumples cualquiera de los requisitos no podremos nombrarte ganador.

- Contactaremos con los ganadores a través de Twitter el lunes 21, ¡permanece atento a los mensajes directos de tu cuenta!

DURACIÓN DEL CONCURSO

El concurso comienza el miércoles 16 de noviembre de 2016 y finalizará el lunes 21 de noviembre de 2016. Ese mismo día nos pondremos en contacto con los ganadores.

BASES LEGALES

Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA.