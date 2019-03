CONCURSO: Consigue una entrada doble para el preestreno de 'Hacia la luz' en Madrid Premiere Week

¿Qué veremos en 'Hacia la luz'?

Misako es una apasionada guionista de películas para invidentes. En una proyección cinematográfica conoce a Masaya, un fotógrafo mayor que ella que está perdiendo su vista lentamente. Misako pronto descubrirá las fotografías de Masaya, que la transportarán a algunos recuerdos de su pasado. Juntos aprenderán a ver de manera resplandeciente el mundo que antes era invisible a sus ojos.

PREGUNTA

¿Qué es lo que más te gusta del cine japonés y por qué?

DETALLES DEL PREMIO

- La premiere de 'Hacia la luz' tendrá lugar en los cines Callao

- Será el miércoles 8 de noviembre a las 18:30 horas

- Las entradas son personales e intransferibles

- Habrá 5 ganadores diferentes

- Cada ganador recibirá una entrada doble

*Tendrás que recoger la entrada en la puerta antes de la proyección.

DINÁMICA DEL CONCURSO

- Síguenos en Twitter (@seestrena), Facebook (Se Estrena) e Instagram (@seestrena), es imprescindible que nos sigas en las tres redes sociales, y envíanos la respuesta a la pregunta que te formulamos arriba a través de Twitter o en el post del concurso en Instagram.

- En el caso de Twitter, utiliza el hashtag #SeEstrenaHaciaLaLuz, de lo contrario no podremos encontrar tu participación. Si no cumples cualquiera de los requisitos no podremos nombrarte ganador.

- De entre todas las participaciones, elegiremos las respuestas más originales. Sólo se aceptará una participación por usuario. Contactaremos con los ganadores a través de Twitter e Instagram el viernes 3 de noviembre, ¡permanece atento a los mensajes directos de tus redes sociales!

DURACIÓN DEL CONCURSO

El concurso comienza el viernes 3 de noviembre de 2017 y finalizará el martes 7 de noviembre. Ese mismo día nos pondremos en contacto con los ganadores.

BASES LEGALES

Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA.