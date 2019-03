CONCURSO CERRADO: Consigue tu entrada doble para el preestreno de 'Musa' en Madrid Premiere Week

¿Qué veremos en 'Musa' en la primera jornada de Madrid Premiere Week?

Tras la repentina y trágica muerte de su novia, el profesor Samuel Solomon tiene una recurrente pesadilla en la que una mujer es asesinada. La misma mujer que aparece todas las noches en su mente es hallada muerta en idénticas circunstancias a las de su sueño. Investigando, Samuel conoce a Rachel, una joven que asegura haber soñado con el mismo asesinato. Juntos, harán todo lo posible para descubrir la identidad de la misteriosa mujer, sumergiéndose en un oscuro mundo para intentar averiguar la verdad.

PREGUNTA

¿Qué escena del género del cine de terror te ha impactado más y por qué?

DETALLES DEL PREMIO

- La premiere de 'Musa' tendrá lugar en los cines Callao

- Será el lunes 6 de noviembre a las 21:30 horas

- Las entradas son personales e intransferibles

- Habrá 25 ganadores diferentes

- Cada ganador recibirá una entrada doble

*Tendrás que recoger la entrada en la puerta entre las 19:00 horas y 21:00 horas.

DINÁMICA DEL CONCURSO

- Síguenos en Twitter (@seestrena), Facebook (Se Estrena) e Instagram (@seestrena), es imprescindible que nos sigas en las tres redes sociales, y envíanos la respuesta a la pregunta que te formulamos arriba a través de Twitter o en el post del concurso en Instagram.

- En el caso de Twitter, utiliza el hashtag #SeEstrenaMusa, de lo contrario no podremos encontrar tu participación. Si no cumples cualquiera de los requisitos no podremos nombrarte ganador.

- De entre todas las participaciones, elegiremos las respuestas más originales. Sólo se aceptará una participación por usuario. Contactaremos con los ganadores a través de Twitter e Instagram el viernes 3 de noviembre, ¡permanece atento a los mensajes directos de tus redes sociales!

DURACIÓN DEL CONCURSO

El concurso comienza el lunes 30 de octubre de 2017 y finalizará el viernes 3 de noviembre. Ese mismo día nos pondremos en contacto con los ganadores.

BASES LEGALES

Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA.