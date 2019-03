PREESTRENO DE LA PELÍCULA EN LA 'MADRID PREMIERE WEEK'

¿Qué pasaría si tus padres siguiesen todos tus pasos en Internet "para protegerte"? O desde el otro punto de vista: ¿Y si te aterroriza que la vida de tus hijos en la red puede ser peligrosa? 'Hombres, Mujeres & Niños' es la nueva película Jason Reitman, directo de 'Juno' o 'Up in The Air', quien retoma en esta cinta los dramas familiares intimistas, pero desde un punto de vista 2.0. La cinta formará parte de la 'Madrid Premiere Week'.