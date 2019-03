'Algo muy gordo' y 'The Disaster Artist' llenan de humor la segunda jornada de Madrid Premiere Week

Los cines Callao City Lights acogieron este martes los preestrenos de dos comedias muy particulares: 'Algo muy gordo' y 'The Disaster Artist', la ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.

Al evento acudió el equipo de 'Algo muy gordo', formado por su director, Carlo Padial, y sus protagonistas Berto Romero, Carolina Bang y Javier Botet.

La noche terminó con la proyección de 'The Disaster Artist', el filme en el que James Franco ha contado la intrahistoria de 'The Room', considerada la peor película de la historia del cine. No quisieron perderse la cita multitud de rostros conocidos, con los que tuvimos la oportunidad de hablar. En el vídeo puedes ver lo que nos contaron.