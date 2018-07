Cillian Murphy, el actor discreto de Hollywood

Los críticos de cine suelen describirle como un actor camaleónico capaz de adaptarse a papeles muy diversos. También suele destacar por sus ojos azules como uno de sus rasgos más distintivos y su atractivo físico.

El actor Cillian Murphy ha tenido la suerte de trabajar con grandes de Hollywood, algo que se debe en parte a su buen ojo para elegir proyectos. Críticos de cine y público se han rendido ante el buen hacer de este irlandés de intensa mirada.

Después de haber trabajado en más de veinticinco películas, este viernes 2 de marzo presenta ‘Luces Rojas', el último trabajo de Rodrigo Cortés.

’28 días después’, su consolidación como actor

Será en el año 2002 cuando su nombre comienza a sonar con más fuerza en Hollywood. Tras su primer papel protagonista un año antes en ‘Viviendo al límite’, y diversos papeles en películas como 'La trinchera' o 'La leyenda de Sweety Barret', cinta que supuso su debut en la gran pantalla, Murphy protagoniza junto a Naomi Harris ’28 días después', película por la que recibe el aplauso y el reconocimiento del público.

A partir de ahí, los éxitos se suceden. En 2003 comparte cartel con actores de la talla de Jude Law, Nicole Kidman o Natalie Portman en ‘Cold Montain’ y protagoniza la comedia ‘Intermission’.

Ese mismo año, tendría un papel en ‘La joven de la perla’, película que tuvo tres nominaciones a los Oscar y dos a los Globos de Oro y en la que compartio set de rodaje con Scarlett Johansson y Collin Firth.

Pero prueba de que a Cillian Murphy todavía le queda una gran carrera vino con su siguiente trabajo: 'Batman Begins’.

Fue dos veces "El espantapájaros"

El año 2005 se convirtió en el año en que Cillian sería catapultado a un nivel de reconocimiento aún mayor en el panorama internacional gracias a sus papeles en películas de gran éxito. Una de las razones de este ascenso en su carrera fue la brillante interpretación de dos villanos: El Dr. Jonathan Crane (alias "El Espantapájaros") en el filme 'Batman Begins' y Jackson Rippner en Red Eye ('Vuelo nocturno').

Los directores seguían llamándole y no le faltó trabajo los años siguientes: ‘Desayuno en Plutón’, ‘El viento que agitaba’, ‘Espiando a los detectives’ o ‘Sunshine’.

De nuevo en 2008 Murphy volvió a interpretar al espantapájaros en la película del director Christopher Nolan 'The Dark Knight' (El caballero oscuro) y en la película 'The Edge of Love' ('En el límite del amor'), junto a la actriz Keira Knightley.

Origen, su último gran éxito

Junto a Leonardo DiCaprio, Murphy compartió pamntalla en algunas escenas de 'Origen', un thriller de ciencia ficción que tuvo muy buenas críticas en Estados Unidos.

En 2011 protagonizó ‘Retreat’ y más tarde ‘In time’ donde trabajó con Justin Timberlake y Amanda Seyfried.

Próximo proyectos

Ahora estrena ‘Luces Rojas’, el tercer largometraje de Rodrigo Cortés en la que comparte cartel con dos pesos pesados de Hollywood: Sigourney Weaver y Robert de Niro. El actor interpreta a un psíquico que intentará demostrar los fraudes paranormales.

Entre sus próximos trabajos, se encuentra ‘Broken’, un drama en el que compartirá cartel con Tim Roth y Rory Kinner, y ‘Dali & I: The Surreal Story’, un drama biográfico sobre la vida del pintor Salvador Dalí, interpretado por Al Pacino, a través de los ojos de Stan Lauryssens, Murphy, un joven marchante de arte.

El discreto actor de Hollywood

El actor ha tenido el privilegio y el honor de trabajar siempre muy bien acompañado. Daniel Craig, Naomi Harris, Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Natalie Portman, Christian Bale, Robert De Niro o Sigourney Weaver son solo algunos nombres de sus compañeros en la gran pantalla.