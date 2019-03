CLIP 'LUCES ROJAS'

El último trabajo de Rodrigo Cortés 'Luces rojas' se estrenó el pasado 2 de marzo con críticas bastante positivas. Si todavía no la has visto, aquí puedes disfrutar de un clip de la película protagonizada por Sigourney Weaver, Robert De Niro y Cillian Murphy. Si no sabes lo que son 'Luces rojas'... aquí tienes la respuesta.