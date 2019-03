Miguel Ángel Silvestre: "Hice la prueba para 'Los Últimos Días'"

PREMIERE EN MADRID I 'LOS ÚLTIMOS DÍAS'

El nuevo chico Almodóvar se ha pasado esta noche por la premiere de 'Los últimos días' que ha tenido lugar en la Gran Vía de Madrid. Allí nos ha confesado que está emocionado por el estreno de la película porque tuvo la oportunidad de leer el guión: "me pareció buenísimo cuando lo leí e hice una prueba, pero no me cogieron". El actor tiene previsto el estreno de 'Alacrán Enamorado' y de una nueva serie de televisión para Antena 3: 'Galerías Vélvet'.