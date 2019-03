Anne Hathaway, Hugh Jackman y Russell Crowe presentan 'Los Miserables' en Londres

Es la primera vez que un musical se ha rodado con todas las voces en directo. Los actores llevaron auriculares ocultos y sólo un pianista les orientaba en cada una de sus canciones.

Un rodaje complicado y no sólo por el uso de las voces. Anne Hathaway perdió 11 kilos para interpretar a Fantine, una prostituta francesa del SXIX. y gh Jackman se pasó 36 horas sin comer para parecer un auténtico presidiario hambriento: "Por todo el rodaje ha sido la película en la que me he sentido más unido a todo al equipo".

Russell Crowe, Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Helena Bonham Carter y Sacha Baron Cohen también arribaron a la alfombra roja para la premiere mundial de la película que es una de las fuertes contendientes al Oscar del próximo año. "Los miserables" llega el próximo 25 de diciembre a España y esta dirigida por Tom Hopper.