Entrevista en exclusiva a Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth

PROTAGONISTAS DE 'LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO - PARTE 2'

Entre risas, Jennifer Lawrence confiesa que no hubo ninguna anécdota real sobre su mal aliento durante el rodaje de 'Los Juegos del Hambre': "Lo cierto es que no me preocupaba de lo que comía antes de besar a Liam Hemsworth o Josh Hutcherson porque se trata de ellos, ¿me explico? Que les den".