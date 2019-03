La Leyenda de 'Los Boxtrolls': Aparecen cuando las luces se apagan y las puertas se cierran

EN CINES EL 31 DE OCTUBRE

Cuenta una leyenda famosa en toda la ciudad, que cuando las luces se apagan y todos cierran sus puertas, unas misteriosas criaturas emergen en la oscuridad. Cuentan que son feroces, y de un tamaño imponenete, pero te sorprenderían si te las encontrases de repente. Son tiernos y tímidos, quizá no los ves. Lo que resulta asombroso es que viven bajo sus pies. No son apuestos, no son valientes, pero muy pronto deberán convertirse en auténticos héroes. Son 'Los Boxtrolls' y llegan a los cines el próximo 31 de octubre.