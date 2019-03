Clip exclusivo de 'Los Becarios': Un partido de 'quidditch', ¿inspirado por 'Flashdance'?

Como cada verano, los becarios toman las empresas. Pero desde este viernes, Vince Vaugh y Owen Wilson tendrán que pasar por numerosas y dificultosas pruebas para poder hacer prácticas en la empresa tecnológica más grande del mundo: Google.

A sus cuarenta y tantos acaban de perder sus trabajos, y decidirán empezar de cero como becarios. No sería del todo difícil, si no fuera porque, además de vérselas con hordas de listillos de veinte años, tendrán que pasar numerosas pruebas que parecen no tener nada que ver con sus aptitudes con las nuevas tecnologías.

En este clip de 'Los Becarios', que podéis ver solo aquí, sendos grupos de postulantes a la beca tendrán que demostrar su valía... en un partido de 'quidditch' (si no sabes en qué se basa este deporte te remitimos a la saga Harry Potter). Como parece que lo de combinar pelota y escoba no se les da muy bien, buscarán inspiración en una película muy famosa en los 80, y que claro, a sus compañeros de equipo les suena de refilón.

En la película de 'Los Becarios', que llega a los cines este viernes 28 de junio, también veremos junto a Vince Vaugh y Owen Wilson a otros grandes cómicos como Will Ferrell, Rose Byrne, John Goodman, Joanna Garcia Swisher o Dylan O'Brien.