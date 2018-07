'Los becarios' llegan a las empresas... y a los cines

Owen Wilson y Vince Vaughn, 'Los becarios' de Google

La gamberra pareja de 'De boda en boda' vuelve con las pilas recargadas en 'Los becarios', en la que interpretan a dos vendedores comerciales cuya empresa cierra y se ven obligados a reciclarse en el mundillo digital como trabajadores en prácticas de Google.

A través de hilarantes pruebas de aptitud los protagonistas se las verán y desearán para conseguir su ansiado puesto de trabajo, en una cinta que incluye otros rostros conocidos de Hollywood como Rose Byrne, John Goodman y Max Minghella.

VER ESPECIAL

Ethan Hawke y Julie Delpy continúan su amor 'Antes del anochecer'

Tras las aplaudidas 'Antes del amanecer' (1995) y 'Antes del atardecer' (2004), el director Richard Linklater y los protagonistas Ethan Hawke y Julie Delpy han repetido su cita nueve años después para continuar la particular historia de amor entre Jesse y Celine.

En esta ocasión la pareja ha decidido mantenerse unida y pasar unas vacaciones en Grecia, si bien los problemas de desgaste a lo largo de los años y los continuos reproches y disputas ponen la relación cada vez más al borde de una ruptura definitiva.

VER FICHA

Will Smith y su hijo luchan por sobrevivir en 'After Earth'

La estrella Will Smith vuelve a emparejarse con su hijo Jaden en 'After Earth', regreso de M. Night Shyamalan a la dirección tras un paréntesis de tres años después de 'Airbender: el último guerrero'.

Mil años después de que el ser humano se haya visto obligado a abandonar la Tierra, un transportista sideral y su hijo sufren un accidente en la nave espacial y se precipitan al ahora inhóspito planeta azul, desde el que lucharán contra animales evolucionados para matar a todo el que demuestre miedo si quieren volver a casa.

VER FICHA

Toros en el cine con 'Encierro en 3D: Bull running en Pamplona'

El director Olivier van der Zee firma su segundo documental tras 'La chanson de Roland' con 'Encierro en 3D: Bull Running en Pamplona', en el que explora la adrenalina que despiertan las carreras de San Fermín, el chupinazo de salida del 7 de julio y el fervor religioso de las fiestas.

Con declaraciones de expertos corredores como Julen Madina, empresarios, ganaderos, e incluso familiares del joven Daniel Jimeno Romero, último fallecido en un encierro pamplonica, el documental recoge en tres dimensiones algunas de las persecuciones de toros más espectaculares de la historia de esta celebración.

VER FICHA

Animación a la rumana con 'Crulic, camino al más allá'

A medio camino entre el documental y la ficción cinematográfica llega desde Rumanía 'Crulic, camino al más allá', una cinta coproducida con Polonia que combina el dibujo a mano de la animación tradicional con el 'stop motion' y la tecnología en 3D.

La historia narra la vida de Claudiu Crulic, que desde la tumba narra cómo su familia tiene dificultades para reconocer su cadáver, después de que una huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento injusto fuera desoída por el Gobierno del país.

'La bicicleta verde', otro ejemplo de cine árabe feminista

Pionera en su país al ser la primera directora de Arabia Saudí en firmar una película, la realizadora Haifaa Al-mansour compone su debut en el cine con 'La bicicleta verde', una cinta que pone de manifiesto algunos de los aspectos más conservadores de la sociedad saudita, en especial los que coartan la libertad de la mujer.

La protagonista es Wadjda, una niña de diez años que viste playeros, juega con chicos y anda a rostro descubierto, que se encaprichará de una bicicleta para competir en una carrera, si bien su madre se opone firmemente a comprársela dado que la sociedad considera las bicis un peligro para la dignidad femenina.

VER FICHA