Escena inédita de 'Los Amantes Pasajeros': Hugo Silva y Antonio de la Torre son los pilotos

“Los amantes pasajeros”, la nueva película de Pedro Almodóvar se estrenará el 8 de marzo. Almodóvar diseña un vuelo "al borde de un ataque de nervios" por la posibilidad de una catástrofe aérea, con azafatos y pasajeros que congregan a un reparto coral con Javier Cámara, Lola Dueñas, Cecilia Roth, Hugo Silva, Raúl Arévalo.

"Es una comedia oral, porque se habla muchísimo; moral porque es un viaje que cambia ligeramente a los personajes, o por lo menos de un modo definitivo, e irreal porque, deliberadamente, he querido que la comedia transcurra en una especie de limbo donde este avión da vueltas sobre sí mismo sin ir a ningún lugar".

Me alegra mucho, añade Almodóvar en esta entrevista, que en el año 2013, un año que se presenta difícil para todos, el espectador que vea la película vaya a salir con el ánimo por encima de como entró". Y añade: "Me hace gracia que, como si se tratara de un cliente habitual en un comercio o donde va a comprar algo, los clientes-espectadores me pidieran por la calle una comedia".