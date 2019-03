Harry Potter se lanza de cabeza a por el Oscar

Hay que recordar que ninguna de las siete películas anteriores de la franquicia basada en los libros de J.K. Rowling han conseguido llevarse la ansiada estatuilla... ni siquiera en una categoría técnica. Un balance muy pobre para una saga que ha recaudado en taquilla más de 7.000 millones de dólares.

Warner no piensa resignarse y ha creado una página en la que promociona sus grandes apuestas para los Oscar. Bajo el lema de [[LINK:EXTERNO|||http://warnerbros2010.warnerbros.com/|||For Your Consideration]] aparecen piezas promocionales de Contagio, la cinta de animación 'Happy Feet 2', el drama sobre el 11-S 'Tan fuerte, tan cerca', lo nuevo de Cint Eastwood 'J.Edgar' y, como no, 'Harry Potter y las Reliquias de la muerte 2'.

Junto con un clip promocional, la productora enumera la lista de categorías en las que compite la última entrega de Harry Potter que aspira a llevarse los premios gordos. Entre ellos el de Mejor Película, el de Mejor Director para David Yates y los de Mejor Actor, para Daniel Radcliffe o Rupert Grint, y Mejor Actriz, para Emma Watson.