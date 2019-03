'La noche más oscura', mejor película en los Premios de la crítica de Boston

PALMARÉS COMPLETO:

Mejor Película: 'La noche más oscura'

Mejor Director: Kathryn Bigelow 'La noche más oscura'

Mejor Actor Protagonista: Daniel Day - Lewis 'Lincoln'

Mejor Actriz Protagonista: Emmanuelle Riva 'Amour'

Mejor Actor Secundario: Ezra Miller 'The perks of being a wallflower'

Mejor Actriz Secundaria: Sally Field 'Lincoln'

Mejor Guión: Tony Kushner 'Lincoln'

Mejor Fotografía: Mihai Malamaire Jr. 'The Master'

Mejor Documental: "How to survive a plague"

Mejor Película de habla no inglesa: 'Amour'

Mejor Montaje: Dylan Tichenor 'La noche más oscura'

Mejor Director Revelación: David France "How to survive a plague"

Mejor Reparto: 'Siete psicópatas'

Mejor Película de animación: 'Frankenweenie'

Mejor Uso de música en una película: Alexandre Desplat 'Moonrise Kingdom'