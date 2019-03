Los guapísimos Alexander Skarsgård y Margot Robbie son los protagonistas de 'La Leyenda de Tarzán' que se estrena este 22 de julio. Ambos coinciden en que la película tiene un guión que toca todos los palos posibles.

Skarsgård revela ser fan de las películas de Tarzán desde pequeño. "A mi padre le encanta 'Tarzan' y él me introdujo a las películas de Johnny Weissmuller", explica el actor, que cuenta que para preparar el papel no revisionó ninguna de estas películas.

"He vuelto a leer un par de libros, pero la mayoría de la preparación fue ver documentales, de gorilas y chimpancés y esas cosas" explica bajo la atenta mirada de Robbie.

La actriz tampoco se ha inspirado en las películas clásicas de Tarzán para preparar el papel de Jane. "Quería crear mi propia versión de Jane", comenta.

La extrema dieta que tuvo que seguir Alexander también se alargó durante nueve meses. Su entrenador, Wayne McGregor, le ayudó a llevar a cabo su transformación para poder encarnar a Tarzán. Fue dura, pero aun así el actor confiesa que muchas veces fue divertido.

Los actores comentan si Tarzán podría formar parte del 'Escuadrón Suicida', película en la que Margot participa, con fecha de estreno para el 5 de agosto. "Claro que sí", es la conclusión a la que llegan los dos. "Pero necesita armas".