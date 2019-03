'La Isla Mínima' se alza con el premio del público en la gala de la Academia del Cine Europeo

'La Isla Mínima' suma un nuevo reconocimiento a su exitosa trayectoria en los festivales más importantes del séptimo arte. Tras arrasar en España con diez premios Goya, dos premios Forqué, cinco premios Feroz y el Fotogramas de Plata, entre otros, ahora se convierte en la favorita del público en los Premios del Cine Europeo.

Dirigida por Alberto Rodríguez, la cita producida por Atresmedia Cine sigue cosechando éxitos que la consagran como una de las grandes producciones del cine europeo. La actriz Nerea Barros –ganadora del Goya a mejor actriz revelación- ha recogido el galardón en nombre de todo el equipo de la película. “Con amor, trabajo duro y profesionalidad, los sueños se hacen realidad”, ha afirmado la actriz española tras felicitar a sus compañeros y agradecer a la Academia el premio. El actor belga Johan Heldenbergh ha sido el encargado de entregarle el premio.

Nerea Barros, actress of Marshland: "This is incredible, thank you very much!" #EFA2015 pic.twitter.com/Vet2wGnDd0