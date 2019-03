La primera vez de Arancha Martí, Sandra Martín y Patrick Criado...en la gran pantalla

¿Cómo se ven ellos en su 'primera vez' en la gran pantalla? Hemos estado con tres de los debutantes de la película 'La gran familia española' en el visionado de la película. Arancha Martí, 18 años. Sandra Martín, 19. Y Patrick Criado, 17.

Los tres se sientan por primera vez para verse cargados de nervios...y de ojeras: "Yo he dormido sólo de 2 a 6 de la mañana, no podía dormir" confiesa Sandra. A lo que añade Patrick: "Yo directamente no he dormido nada, práctimente nada de los nervios".

"Es que estamos muy nerviosos -explica Arancha- porque es la primera vez que nos vamos a ver en pantalla grande...""¡en una pantalla!. Las reacciones durante el visionado pasan por la tensión, las risas...muchas risas y más de un nudo en la garganta.

Por esta vez, la prueba superada, aunque no ha sido fácil. La próxima será en la gran pantalla....pero de un cine. El estreno será en septiembre.