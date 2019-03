Patrick Criado: "Me he sentido muy arropado desde el primer momento"

Sandra Martín es Mónica. Es la hermana melliza de Carla. El polo opuesto y a la vez el complemento perfecto. Es la hermana alternativa, cero convencional, pero con cabeza, dialogante y conciliadora. Aporta equilibrio a las idas y venidas de Carla, que traen un poco loco a Efraín. Y aunque ha sido una pieza clave para recabar apoyos en la familia y hacer posible la boda, no deja de estar un poco triste, extraña y asustada. Y es que Efraín, Carla y Mónica siempre lo han hecho todo absolutamente juntos. Y quien sabe si esta boda trazará una línea indivisible e invisible en la que ella quede fuera de juego.



Patrick Criado es Efráin. Acaba de cumplir los 18 años y es el responsable de que toda la familia esté mosqueada con él por casarse el día de la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Mientras sus hermanos representan a la España de Cuartos, él ensalza los valores de la España campeona, la que no tiene complejos, la que le echa un par de huevos y no se pone límites. Hoy es su gran día y nadie se lo va a reventar. Ya se encargará él mismo de hacerlo.

Arantxa Martí es Carla. Hoy es el día de su 18 cumpleaños, y no se le ha ocurrido mejor manera para celebrar su mayoría de edad, que casarse con su novio de toda la vida. Acaba de terminar el instituto (bueno le han quedado 5 para septiembre) y se dirige sin frenos hacia una nueva vida. Inconsciente, caprichosa y consentida, pero divertida y con una sonrisa luminosa y angelical que desarma. Hoy tiene que ser el día más feliz de su vida. Y no va a permitir que nada, ni nadie, lo estropee ni siquiera la selección nacional de fútbol y la dichosa final.