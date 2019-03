Así se hizo la banda sonora de 'La Gran Familia Española' con Josh Rouse y Daniel Sánchez Arévalo

"La música de Josh tiene mucho que ver con el cine que a mí me gusta hacer", explica Daniel Sánchez Arévalo en esta pieza de making of que nos enseña de cerca cómo empieza el proceso para poner música a la película.

La historia entre Josh Rouse y Sánchez Arévalo empezó hace unos años con el anterior trabajo del director. Se conocieron cuando Daniel quiso utilizar una de sus canciones como tema principal de 'Primos'. La primera vez que se reunieron y Sánchez Arévalo se lo dijo "me hubiera encantado que hubieras hecho la banda sonora de mi pelícila" y la reacción de Josh fue "next time".

Es la primera vez que este músico estadounidense compone una banda sonora para una película. Mezclas, ajustar la imagen a la música y muchos cambios hasta conseguir el resultado final. El proceso es muy largo y según dice Daniel la banda sonora de 'La Gran Familia Española es "una mezcla dulce, melancólica, pero no triste". El músico nos desvela que ha utilizado "banjo, chema, pianos" aunque ha hecho prácticamente toda la música con "la guitarra acústica".

A pesar del éxito de su banda sonora, el músico deja claro que él "compone un tipo de canciones no bandas sonoras" ya que no puede "hacer algo muy clásico". Sánchez Arévalo ha contado con Rouse desde el principio, "Josh se ha ido empapando de lo que es la película y eso nos ha ayudado a ir avanzando y que todo sea muy fluido".

Para terminar, el director se asombra con el resultado final ya que "está intimamente ligado a los personajes de una manera muy poética, muy bonita, muy sutil". Además sabemos que la música de las películas de Sánchez Arévalo "es una de las partes que más disfruto".

El tema de 'Te quiero mamá' es uno de los primeros que suenan en 'La Gran Familia Española', pero el director hace referencia a la última incorporación del tema que Josh ha compuesto para los títulos de créditos, 'Do You Really Want To Be In Love' que quiere decir "estás convencido de que quieres estar enamorado". Porque "estar enamorado es complicado".

Hace alusión a la historia de los adolescentes que se tienen que "replantear si eso es amor de verdad y si quieren realemente estar enamorados", porque eso conlleva también una serie de de responsabilidades.

Es el tema "perfecto" que traslada muy bien la sensación y el sentir de 'La Gran Familia Española'.