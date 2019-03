Así se hizo el baile de la boda de 'La Gran Familia Española'

CLIP Y MAKING OF I ESTRENO EL 13 DE SEPTIEMBRE

Como en cualquier boda que se precie, una parte importante es el baile. En esta ocasión, los novios bailan al ritmo de la canción 'I feel So Close' de Calvin Harris, y no precisamente en la fiesta. Te presentamos el gran número musical de la película y su respectivo making of. 'La Gran Familia Española' de Daniel Sánchez Arévalo llega este viernes 13 a las salas españolas.