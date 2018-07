La espectacular transformación de Eddie Redmayne en los pósters de 'La chica danesa'

El actor británico Eddie Redmayne está en su mejor momento. Tras ganar el Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Stephen Hawking en 'La Teoría del Todo', Redmayne se pone de nuevo en la piel de un icónico personaje real: la artista Lili Elbe, primera mujer transexual de la historia en enfrentarse a una cirugía de cambio de sexo.

La historia se centra en la relación de Elbe con su mujer, Gerda, y en la operación que cambiará sus vidas antes de convertirse en un icono de la lucha LGTB, y en un ejemplo para los transexuales alrededor del mundo.

El oscarizado actor ha demostrado su capacidad camaleónica en distintos proyectos, y esta vez parece haberse superado a sí mismo. En los nuevos pósters promocionales de 'La chica danesa' aparece como transexual, caracterizado como la artista.

"Find the courage to be yourself", reza el cartel de la película, y el lema que resume la vida de Lili Elbe.

El papel de su mujer lo interpreta la actriz sueca Alicia Vikander (Operación U.N.C.L.E.), y el reparto lo completan Amber Heard y Matthias Schoenaerts.

La dirección de la cinta corre a cargo del también oscarizado Tom Hooper ('El Discurso del Rey', 'Los Miserables').

La película llegará a nuestras pantallas en enero de 2016, aunque en Estados Unidos se estrenará este noviembre.