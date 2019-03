Videoclip de 'The Sound of my Hope (El Sonido de mi Esperanza)', el tema de David Feito para 'Kamikaze'

David Feito interpreta el tema principal de la película 'Kamikaze' que lleva por título 'The Sound of my Hope' ('El Sonido de mi Esperanza') y del que ya está listo el videoclip, compuesto por algunos mejores momentos de la película.

El compositor y guitarrista, David Feito (El Sueño de Morfeo), comienza su proyecto personal, 'Why Not' y ha publicado su primer single 'The Sound of my hope' con el que muestra su carta de presentación.

El videoclip de este tema cargado de optimismo, ha sido rodado integramente en Madrid y refleja el espíritu positivo, provocador y romántico de esta comedia dirigida por Álex Pina, donde la capacidad de las personas para cambiar su destino, es el hilo conductor.

'Kamikaze' supone el debut en la dirección de Álex Pina, conocido por ser el creador de la exitosa serie 'El Barco' y guionista y productor ejecutivo de 'Fuga de Cerebros 2'. La película está basada en la novela del mismo nombre escrita por Iván Escobar que junto al director Álex Pina han sido los responsables del guión.

La trama de 'Kamikaze' gira en torno al personaje de Slatan al que da vida Álex García. Los complicados planes de este hombre corriente de Karadjistan movido por el dolor, se tuercen cuando el vuelo en el que viaja de Moscú a Madrid es cancelado debido a una tormenta de nieve y todos los pasajeros, Verónica Echegui, Leticia Dolera, Carmen Machi, Héctor Alterio, Ivan Massagué y Eduardo Blanco, son realojados en un hotel de montaña.

En tres días, Slatan descubrirá de nuevo el amor y el valor de la amistad. Un viaje con escala en en la esperanza, la ilusión y las ganas de vivir.

La película llegará a los cines el 28 de marzo de 2014, pero antes se presentará en sección oficial de la 17 edición del Festival de Cine de Málaga donde competirá por la Biznaga de Oro.