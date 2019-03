Así se rodó el videoclip de 'The Sound of my Hope' con Álex García, Álex Pina y David Feito

Nos colamos en el estudio de grabación donde ha rodado el videoclip de 'The Sound of my Hope', el tema principal de la película 'Kamikaze' y que supone el primer single del proyecto personal 'Whyt Not' del cantante David Feito.

El guitarrista de 'El Sueño de Morfeo', que confirma que el grupo "no se ha acabado", nos presenta el tema 'The sound of my hope' que "habla de la esperanza".

Para el videoclip ha contado con el apoyo del director de la película, Álex Pina, y con el protagonista de la cinta Álex García, que da vida a Slatan, un hombre corriente de Karadjistan movido por el dolor.

Cuando le pasaron el tema al protagonista, lo primero que penó fue que "David había nacido para escribir el tema de 'Kamikaze'". El videoclip de este tema está cargado de optimismo y refleja el espíritu positivo, provocador y romántico.

"La canción habla de esperanza, de volver a empezar y ese es el tema principal de 'Kamikaze'", explica Álex García. "Es un canto a la vida. Gente que viene de pasarlo mal, con sentido del humor deciden volver a empezar".

El actor se despide en el making of animando a la gente a ir a ver 'Kamikaze' y cuando la vean "les de ganas de vivir, de sonreir y de empezar de nuevo".

'Kamikaze', el valor de las segundas oportunidades

'Kamikaze' supone el debut en la dirección de Álex Pina, conocido por ser el creador de la exitosa serie 'El Barco' y guionista y productor ejecutivo de 'Fuga de Cerebros 2'. La película está basada en la novela del mismo nombre escrita por Iván Escobar que junto al director Álex Pina han sido los responsables del guión.

La película gira en torno al personaje de Slatan al que da vida Álex García. Los complicados planes de este hombre corriente de Karadjistan movido por el dolor, se tuercen cuando el vuelo en el que viaja de Moscú a Madrid es cancelado debido a una tormenta de nieve y todos los pasajeros, Verónica Echegui, Leticia Dolera, Carmen Machi, Héctor Alterio, Ivan Massagué y Eduardo Blanco, son realojados en un hotel de montaña.

En tres días, Slatan descubrirá de nuevo el amor y el valor de la amistad. Un viaje con escala en en la esperanza, la ilusión y las ganas de vivir donde descubrirán que cada uno de los personajes tiene una historia diferente que contar.

La película llega a los cines el viernes 28 de marzo, aunque el lunes 24 tendrá su puesta de largo en el Festival de cine de Málaga donde compite en sección oficial para alzarse con la Bisnaga de Oro.