Primer tráiler de 'Jason Bourne': Matt Damon regresa a la saga

'Jason Bourne', dirigida por Paul Greengrass, contará con Alicia Vikander, Julia Stiles y Tommy Lee Jones, pero su gran baza es sin duda el regreso de Matt Damon a la saga como Jason Bourne.

El guión corre a cargo de los propios Matt Damon y Paul Greengrass. La película transcurrirá ocho años después de los hechos de 'El ultimátum de Bourne', y el argumento se centrará en torno al espionaje, las libertades civiles y la idiosincracia de la democracia.

En palabras del director Paul Greengrass "Jason Bourne no es un superhéroe, no lleva capa ni máscara. Es un hombre normal. Creo que cuando los espectadores ven a Jason Bourne, imaginan cómo reaccionarían en situaciones y circunstancias semejantes. Además, es muy emocionante verle reflexionar, idear y ejecutar un plan. Hemos tardado en regresar porque no habíamos encontrado la historia adecuada. El mundo tenía que cambiar, y llegó un momento en que todo encajaba. Se hace una película así cuando uno está seguro, no antes".

Antes de tener entre nuestras manos el primer tráiler ya había ha sido revelado el póster de la cinta, que fue rodada en parte en Tenerife y desató una auténtica locura fan en la isla.