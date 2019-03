Tráiler de 'Iron Man 3': Tony Stark comanda su propio ejército

Con un tono realmente épico, música grandilocuente incluida, llega este avance de más de dos minutos el que vemos el ejército que comandan Tony Stark y su amigo el coronel James Rhodes. Y, como podemos comprobar al final del tráiler, hay armaduras en las que Stark se ha inspirado en algunos de sus recientes compañeros de aventuras...

Todo ello para hacer frente al nuevo villano: El Mandarín. "No saben quién soy. No me verán venir", dice el personaje al que encarna Sir Ben Kingsley.

Además del malo de la película, también destacan los fichajes de Guy Pearce, que encarna a Aldrich Killian, un científico que trabaja codo con codo con Maya Hansen, el personaje al al que da vida Rebecca Hall, para investigar las enormes posibilidades de la nanotecnología.

Y es que la tecnología y la ciencia tendrán una importancia capital en la trama de la tercera aventura en solitario de Iron Man, que toma su línea argumental de la serie Extremis, una saga de cómic creada por Warren Ellis y Adi Granov en la que la nanotecnología y la ingeniería genética son actores fundamentales.

En 'Iron Man 3' también nos encontraremos con caras conocidas de la saga como las de Gwyneth Paltrow, que repite en el papel de Pepper Potts; Don Chandle, que hace lo propio con el coronel James Rhodes (a.k.a. Máquina de Guerra); o la Jon Favreau que, aunque no volverá a sentarse en la silla de director sí que interpretará de nuevo a Happy Hogan, el guardaespaldas de Stark que tendrá más peso en esta nueva aventura.

Shane Black (Kiss Kiss Bang Bang) es quien se encarga de dirigir Iron Man 3, una cinta que se estrenará el 26 de abril.