Owen: “Nuestros temores están muy dentro de nosotros y no nos podemos proteger”

Tras la ovación que recibió Juan Carlos Fresnadillo en el Festival de Toronto en el estreno mundial de 'Intruders', el director canario se ha trasladado a la ciudad Donostiarra para inaugurar el Festival de cine de San Sebastian.

En una entrevista en exclusiva ofrecida por Fresnadillo, nos explica que le pasó por la cabeza para comenzar con este nuevo proyecto: "indagar un poco sobre lo que es el origen del miedo y como, cuando somos pequeños, empezamos a construir”, explica el director.

‘Intruders’ toma como protagonista a un miedo tentacular que traspasa fronteras y se hereda de generación en generación y que aterra a dos niños que se mueven entre el temor inocente y la percepción hipersensible. “De alguna forma heredamos ciertas pesadillas”, explica el realizador, que completa el reparto de su nueva cinta con Daniel Brühl, Kerry Fox y Ernesto Alterio y acorrala el pánico entre la religión y la psiquiatría, entre lo esotérico y lo atávico.

Poco a poco, Fresnadillo va desmenuzando la escalofriante moraleja: "Casi siempre todo lo que tiene que ver con lo fantasmal, con apariciones y ese tipo de presencias, está en realidad dentro de nosotros. En la película es un reflejo, un trauma del protagonista", confiesa en una entrevista.

Fresnadillo con este proyecto internacional a caballo entre Londres y Madrid rubrica esa prometedora carrera que, como cortometrajista, le puso a las puertas del Óscar con ‘Esposados’.

Pero no solo Fresnadillo es el único intruso al que nuestro compañero Gonzalo del Prado ha entrevistado. Clive Owen ha confesado que: “lo que me enganchó de esta película es como nuestros temores a veces están muy dentro de nosotros y no nos podemos proteger”.

El actor británico ha estado encantado de rodar en España porque según él le ha servido para profundizar en nuestra cultura. Owen también ha tenido elogios para España: “El rodaje en Madrid fue una locura con tanta buena comida y tan buen vino” asegura.

Y después de hablar del rodaje, de España y de la película, ha querido mandar un mensaje a las miles de mujeres que suspiran por donde pasa: “mi mujer es en la única en la que me fijo”.

Tras la inyección de adrenalina y la excelencia técnica de 'Intruders', el Festival de San Sebastián desplegará la alfombra roja esta noche para recibir a los protagonistas, de la que ya definen algunos como 'pequeña obra maestra'.