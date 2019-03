Tráiler final en español de 'Into the Woods'

EN CINES EL 23 DE FEBRERO DE 2015

De la mano de Disney llega el tráiler final de 'Into the Woods', la película que entremezcla los cuentos populares de los hermanos Grimm con una historia principal protagonizada por un panadero y su mujer que buscan cómo librarse de la maldición que las ha lanzado una bruja malvada. Protagonizada por Johnny Depp, Emily Blunt, Meryl Streep, Chris Pine o Anna Kendrick, 'Into The Woods' llega a los cines este viernes.