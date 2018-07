Oh se esconde... en los carteles de 'Home: Hogar dulce hogar'

ENCUENTRA AL ALIENÍGENA EN LOS POSTERS OFICIALES

Oh es un simpático, alegre y muy optimista extraterrestre de los Boov. Solo hay un problema, a todo su grupo de alienígenas les persiguen sus peores enemigos y tratan de esconderse en la Tierra. Y en este intento de no ser visto, Oh que también es un poco patoso les ha desvelado su ubicación. Ahora trata de esconderse de sus propios amigos. Y ha hasta el estreno de Home: Hogar dulce hogar el próximo 19 de marzo, ha pensado en buscar cobijo en los carteles oficiales del film. ¡A ver si lo encuentras! No nos lo ha puesto muy difícil...