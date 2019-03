Así la lían los extraterrestres de 'Home: Hogar Dulce Hogar' en la Torre Eiffel

Este jueves 19 de marzo llega a los cines 'Home: Hogar Dulce Hogar', la tierna y divertidísima historia de un travieso extraterrestre en busca de un nuevo hogar. Todo empieza cuando 'Oh', un adorable inadaptado procedente de otro planeta, aterriza en la Tierra y se encuentra huyendo de su propia especie, entabla una improbable amistad con una muchacha aventurera llamada Tip, que anda metida en una búsqueda exclusivamente suya.

A través de una serie de cómicas aventuras junto a Tip, Oh llega a entender que ser diferente y cometer errores forma, todo ello, parte del ser humano y juntos descubren el verdadero significado de la palabra HOGAR. 'Home: Hogar Dulce Hogar' es la adaptación del popular libro 'The True Meaning of Smekday' y cuenta, en su versión original, con las voces de Jim Parsons, Rihanna, Jennifer Lopez y Steve Martin.

Antes de que la cinta se estrene en todos los cines, te avanzamos en exclusiva una de las travesuras de los dos pequeños protagonistas de la película. Y recuerda: 'Home: Hogar Dulce Hogar' se estrena en toda España el jueves 19 de marzo.