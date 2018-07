Los 'hombres de negro' toman las pistas de la Caja Mágica

PREMIERE DE 'MEN IN BLACK 3' EN MADRID

La gira promocional que está llevando a Will Smith y Josh Brolin a recorrer medio mundo hizo parada ayer en Madrid. Los protagonistas de 'Men in Black 3' revolucionaron este domingo las pistas del Master Series de tenis, y eso que no iban vestidos de 'hombres de negro'. Aunque, el que sí se llevó el traje oficial fue el tenista Roger Federer. Así se vivió la premiere de la tercera entrega de la saga en la Caja Mágica.