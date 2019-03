Mario Casas: “A mi personaje de ‘Grupo 7’ le puedes llegar a odiar”

Mario Casas y Antonio de la Torre interpretan a dos policías corruptos y sin escrúpulos. Ambos forman parte del Grupo 7, una brigada antivicio encargada de limpiar del centro de Sevilla de droga antes de que la inauguración de la Expo del 92.

Entre ambos actores hay casi veinte años de diferencia (Mario tiene 25, Antonio 44) y sin embargo, durante la entrevista demuestran una gran complicidad. "A Antonio de la Torre le conocía de Carne de Neón. Cuando me dijeron que Antonio de La Torre era el otro policía me dio ese aliciente para enfrentarme al proyecto", explica Mario Casas.

El protagonista de 'Tengo Ganas de Ti', Mario Casas interpreta a Ángel, un joven policía que haría (y hace) cualquier cosa por conseguir llegar a inspector. "Cuando leí el guion me dio miedo que mi personaje cayera mal. Este tipo de personajes si no tienen corazón, si no tienen fondo, les puedes llegar a odiar".

La película, un intenso y trepidante thriller de acción, es un durísimo retrato de los bajos fondos de la ciudad andaluza en la segunda mitad de los años ochenta. "Hay momentos en la película estás deseando que les hagan algo pero que no les hagan demasiado. Está en una línea que me parece muy conseguida”, explica el protagonista.

El director Alberto Rodríguez (/ vírgenes, after) eligió como compañero de Casas a Antonio de la Torre, uno de los mejores actores de este país. "Estoy contento por este papel porque me ha costado mucho porque ha sido un proceso muy dificultoso, pero al final, lo más difícil siempre es lo más bonito”, dice.

Completan un reparto inteligentemente elegido Inma Cuesta, José Manuel Poga y Joaquín Nuñez y Julián Villagrán. ‘Grupo 7’, elegida para participar en el Festival Internacional de Tribeca, llega a nuestros cines el próximo 4 de abril.