Conoce a Justin 'La Llama' Timberlake en 'Golpe de Efecto'

Es una de las caras más conocidas de la gran pantalla y ahora estrena en cines 'Golpe de Efecto'. Con esta entrevista en exclusiva conocemos un poco más a una nueva promesa del cine, Justin Timberlake y su papel en la película de la mano de sus compañeros y director.

"Interpreto a Johnny “el llamas” Flanagan, un ex jugador de béisbol. En la película, trabaja como ojeador para los Red Sox", nos explica el actor. Por su parte el director Robert Lorenz lo define como "Un personaje cálido, agradable, energético, un tipo amistoso, y encantador, igual que Justin Timberlake". Quizá por ese motivo le haya elegido para el papel.

La historia se centra en Gus, un veterano ojeador de béisbol de edad avanzada, que está perdiendo poco a poco la vista. Por ese motivo decide viajar con su hija Mickey, Amy Adams, hasta Atlanta para observar a un joven talento: Johnny Flanagan.

El protagonista de ‘Con derecho a Roce’ comparte cartel con un veterano del cine, Clint Eastwood. "La relación con el personaje de Clint, Gus, es la de hijo y padre sustituto". Para el director de ‘Million Dollar Baby’, Justin ha sido todo un descubrimiento. Nunca habían trabajado juntos y "no había visto a Justin en muchas películas porque estaba más familiarizado con su carrera musical”, explica Eastwood.

El trío protagonista de la película lo completa Amy Adams. "Conozco a Johnny en el aparcamiento de un campo de béisbol, abrazando a mi padre. Eso me duele, porque mi padre no tiene muestras de cariño físicas conmigo".

No les ha costado trabajar juntos. Según dice Timberlake, "es difícil no flirtear con Amy Adams. Es una chica muy guapa". Por su parte la actriz, opina que "Justin tiene una calidez, un encanto natural que no resulta forzado en absoluto”.

El actor solo tiene palabras de agradecimiento hacia sus compañeros de reparto. Para él ha sido un lujo trabajar con estos dos pesos pesado de Hollywood. "No dejo de pellizcarme, no sabía que trabajar con esta gente sería tan estupendo", explica Juntin.

Para concluir, el actor sabe que para él ha sido "un trabajo muy especial. Solo puedo hablar bien de esta película", que llegará a los cines el próximo 23 de noviembre.