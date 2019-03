Clint Eastwood y Robert Lorenz nos hablan del rodaje de 'Golpe de Efecto'

La relación profesional entre Clint Eastwood y Robert Lorenz empezó en 1994, durante el rodaje del drama 'Los Puentes de Madison', en el que Robert Lorenz fue el segundo ayudante de dirección de Clint Eastwood. Después, Lorenz pasó a ser su ayudante de dirección en 'Poder Absoluto', 'Medianoche en el jardín del bien y del mal', 'True Crime', 'Space Cowboys' y 'Deuda de Sangre'. Y desde entonces ambos comparten una relación de profunda amistad y respeto.

Actor y director se deshacen en elogios hacia el otro, "Rob empezo trabajando para mi, le ascendieron en mitad del rodaje de los Puentes de Madison y desde entonces no ha dejado de ascender. Es un tipo muy brillante". "He trabajo con Clint Easwood desde hace 20 años, empecé a trabajar para él y pude observarle y aprender".

Cuando Clint Eastwood recibió la llamada no dudo en colaborar con su amigo en el rodaje de 'Golpe de Efecto', "es una gran oportunidad, Ron puede dirigir, yo solo interpretaré, algo que no había hecho en veinte años. Fue algo agradable, como estar de vacaciones". Y Lorenz le estará eternamente agradecido ya que como el mismo afirma, contar con la colaboración del afamado actor le ha abierto muchas puertas: "se trata de una producción a la antigua usanza, un melodrama adulto sin efectos visuales. Si no hubiera sido por Clint, hubiera sido difícil hacerla"

En la película Eastwood está acompañado de actores carismáticos de renombre. Su selección "fue la parte más importante de este filme porque no se trata de una película espectacular", prosiguió su director. "Fue decisivo contar con un buen reparto. Y tengo que agradecer a Clint su participación, porque si no hubiera sido por él, como director debutante, no hubiera podido contar con ellos".

El cuanto al resto del equipo técnico añadió, "sí, forman parte del equipo de Clint, pero eso significa que también forman parte del mío, porque llevo trabajando con todos ellos durante más de 20 años. A algunos los contraté yo. Si Clint no hubiera estado involucrado en esta película también hubiera trabajado con ellos".

Robert Lorenz nos asegura que conoce a Clint desde hace muchos años y que no pasara mucho tiempo hasta que le volvamos a ver en la gran pantalla.