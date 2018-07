Un reparto "de miedo" para secundar a Nicolas Cage

Un elenco de actores europeos y estrellas en ascenso dan la réplica a Nicolas Cage en una nueva y valiente visión del clásico personaje en 'Ghost Rider: Espíritu de Venganza'.

Cage le da un look nuevo en esta película, al igual que a Johnny Blaze. “Su aspecto es más desaliñado. La chaqueta es más ajustada y no lleva pinchos. Es menos heavy metal” asegura el actor. “Cuando Blaze, enfundado en una ajustada chaqueta de carreras tradicional, se transforma en 'Ghost Rider', su aspecto es mucho más orgánico y vivo”, explica.

Nicolage Cage regresa en el papel de Johnny Blaze pero "menos heavy"

Algunas de las ideas para la nueva película nacieron cuando Cage promocionó la primera. “Estaba en Inglaterra, haciendo entrevistas, y estaba vestido de cuero de pies a cabeza y decidí visitar la Abadía de Westminster durante un descanso” recuerda el actor.

“No tenía ni idea de que en ese momento se estaba celebrando una cumbre medioambiental con el Arzobispo de Canterbury y la cabeza de la Iglesia Ortodoxa Griega. Entré disimuladamente y me sentaron atrás. Cuando me vio un obispo de Colorado me invitó a sentarme delante. Me presentó al Arzobispo, quien me dijo: ‘Déjame enseñarte la abadía de Westminster.’ Durante el recorrido se fijó en mi atuendo y dijo ‘Ah, y por cierto, yo también puedo ser travieso.’ Para mí, todo comenzó ahí: que de alguna manera John y Ghost Rider trabajaran con la iglesia, que la iglesia los necesitara de alguna forma”, describe.

Idris Elba interpreta a Moreau, “un hombre religioso que ha tomado su propio camino un personaje solitario”, explica el actor.

“Cuando lo conocemos descubrimos que está inmerso en un viaje en busca de Nadya y Danny, y lleva tiempo en ello. Ha viajado por el mundo y ha vivido en muchos y muy diferentes lugares. A pesar de ser monje, le gusta tomarse una copita o dos. Tiene moto y viste guay, es valiente”, añade.

Al igual que hizo en su memorable papel en 'Thor', Elba optó por llevar lentillas especiales que aclararan el color de sus ojos. “Describieron al personaje como un hombre con luz en la mirada, lo cual interpreté yo como luz que desprendía su mirada” describe.

Ciarán Hinds interpreta a un personaje llamado Roarke

"Roarke es el Diablo,” dice, “y no está en busca de redención. Ha poseído el cuerpo de un ser humano; desafortunadamente los seres humanos son por naturaleza, débiles y falibles, y sus cuerpos empiezan a desintegrarse”.

Carrigan es un psicópata

Violante Placido interpreta el papel de Nadya

Establece un vínculo con Johnny cuando una secta secreta de la iglesia lo recluta para ayudar a su hijo. Ha tenido una vida dura, viviendo en la calle, y eso la ha endurecido,” explica Placido. “Yo la imagino como una gata callejera. Sabe usar pistolas y cuchillos y está dispuesta a matar si es necesario", dice de su personaje.

"Su mayor pecado es su hijo, Danny; es paradójico, porque también es su único motivo para vivir. Su misión en la película es proteger a su hijo y posiblemente redimirse y comenzar una nueva vida”, añade. La belleza de Nadya es misteriosa y poco convencional. “Nos decidimos por un look oscuro estilo punk rock. Es un look de gata”, explica.

"Methodius es el líder de la sofisticada secta religiosa"

Johnny Whitworth encarna a Carrigan, el ex novio de Nadya y un personaje que se transforma en el malévolo Blackout.

“Es un psicópata y sin lugar a dudas malo” explica Whitworth. “Roarke lo contrata para localizar a Nadya para llegar al niño a través de ella. Pero 'Ghost Rider' ha sido contratado por los buenos para hacer exactamente lo mismo.

Christopher Lambert interpreta al importante personaje de Methodius

Methodius es el líder de la sofisticada secta religiosa a la que Moreau se esfuerza por llevar a Danny, Nadya y Blaze para asegurar, lo que todos esperan, supondrá la protección del chico. Interpretar a un hombre de fe que está preparado para ejecutar a un niño no fue el mayor reto al que tuvo que hacer frente el actor; más bien, fue aceptar la visión que tenían los directores del aspecto de Methodius. “Cuando Mark y Brian me preguntaron si me importaría raparme la cabeza y tatuarme el rostro, me asusté", confiesa.

Fergus Riordan interpreta a Danny

El actor Fergus Riordan

Con solo trece años, completa el reparto principal en el importante papel de Danny. “Su madre pactó con el Diablo para quedarse embarazada de su hijo así que el niño huye de los buenos y también de los malos; de hecho, no está realmente seguro quién es bueno y quién malo. Al final deberá escoger entre el bien y el mal”, explica.