'Ghost in the Shell' presenta su primer tráiler y cartel oficial

Ya hemos podido ver el primer tráiler y cartel oficial de la película 'Ghost in the Shell: El alma de la máquina', y a muchos de sus seguidores no les ha defraudado en absoluto, tal y como se puede leer en las redes sociales donde el nombre del film ha llegado a ser tendencia tras presentarse en Tokio este adelanto.

Our future is in her hands. #GhostInTheShell pic.twitter.com/2bMLj6zTOt