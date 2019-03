Visitamos los estudios de grabación de 'Futbolín', lo nuevo de Juan José Campanella

Franceses, alemanes, brasileños o australianos... Por supuesto españoles, y un capitán, Juan José Campanella, argentino. De todo hay en el "once" de 'Futbolín', aunque en este equipo son muchos más, han superado los 200. Y aunque parezca complicado aquí todos se entienden: "Aquí el lenguaje común es el del desafío" explica el coproductor y coguionista Gaston Gorali.

"Los animadores son como los gitanos - explica el director y coguionista Juan José Campanella- están viajando por todo el mundo sin parar. Aquí hemos tenido gente trabajando que meses después se han ido al otro lado del mundo".

'Futbolín' es una coproducción hispano argentina de Atresmedia Cine y su espírtu ambicioso, futbolero e internacional se traduce por ejemplo en una pared de los estudios donde se trabaja la pelícual que se queda pequeña con algunas de las camisetas de las selecciones de los miembros del equipo.

Alex, por ejemplo, viene de Francia: "Yo en cuanto vi el proyecto y que era en Buenos Aires no tuve ninguna duda y me apunté", explica esta Lead Lighting.Frank, que se le da mejor el 3D que el fútbol es alemán y Eduardo, español. Él, que ha trabajado en Hollywood como muchos de sus compañeros sabe que "Futbolín" juega en la misma liga que los grandes. "Quizá el presupuesto no sea el mismo -explica Eduardo Casado, Supervisor Lighting- y eso supone más esfuerzos. Pero en lo que se refiere a talento, el talento es el mismo".

El estreno de 'Futbolín' será a principios de verano. Tras años de trabajo el pitido inicial está a la vuelta de la esquina