Avance: Así se lo montan Will Smith y Margot Robbie en 'Focus'

CLIP (I) DE FOCUS I EN CINES EL 27 DE MARZO

¿Margot Robbie siendo infiel a su 'marido' con Will Smith? ¿Por qué no? La realidad es que este desliz entre ambos forma parte de un plan ideado por la 'becaria' para robarle el dinero al maestro de la estafa. En este avance de 'Focus', que llega a los cines el 27 de marzo, descubrimos los planes de Jess, sin contar con que Nicky lleva más años en el negocio. "Primero tienes que esperar a que ella me quite los pantalones". Primera regla para ser un buen estafador: uno nunca enseña sus cartas, nunca revela su juego.